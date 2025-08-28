وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يزور فرع جازان

زار وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، حيث كان في استقباله المهندس أحمد بن محمد قنفذي مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، وفوزية باصهي المساعد للتنمية، و أحمد عزيز مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان.

و اطّلع خلال الزيارة على أبرز البرامج والمبادرات التنموية التي ينفذها الفرع والمركز في المنطقة، إضافةً إلى الجهود المبذولة في تعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الجمعيات الأهلية ولجان التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي.

كما نُوقشت خلال الزيارة الخطط التطويرية لرفع مستوى الخدمات الاجتماعية والتنموية المقدمة للمستفيدين، وتعزيز دور المركز في تنمية المجتمع المحلي، عبر مبادرات نوعية تستهدف مختلف الفئات.

وفي ختام الزيارة، ثمّن الوكيل الجهود المبذولة من قبل منسوبي الفرع والمركز، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.