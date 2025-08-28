تابعوا عكاظ على
وزير النقل يبحث مع وزير المواصلات القطري تعزيز التعاون بين البلدين
التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني.

وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير البنى التحتية وتكامل شبكات النقل البري والجوي والبحري والسككي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية لوزير النقل والخدمات اللوجستية إلى دولة قطر، يرأس خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وتطوير الشراكات الإستراتيجية في القطاع.

