بنك الدم يستقبل سنوياً أكثر من 8000 متبرع ويؤمّن أكثر من 18000 وحدة دم ومشتقاته

تفاعلاً مع حملة التبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور فهد بن أحمد الحربي، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها، في الحملة الوطنية للتبرع بالدم في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المشاركة تأتي تعزيزاً لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتجسيداً لمعاني التكافل الإنساني والتفاعل مع المبادرات الوطنية الرائدة، مشدداً على أن التبرع بالدم يمثل أحد أهم صور العطاء المباشر لإنقاذ الأرواح وأن الجامعة تحرص على غرس ثقافة العمل التطوعي والإنساني بين منسوبيها وطلابها، وأن مثل هذه الحملات تمثل فرصة لترسيخ هذه القيم النبيلة، مبيناً أن مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر يمتلك خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه المبادرات الطبية والمجتمعية، إذ إن التبرع بالدم يمثل ركيزة أساسية في دعم احتياجات بنوك الدم وتغطية العمليات الجراحية وحالات الطوارئ، مؤكداً أن المستشفى مستمر في تحفيز أفراد المجتمع لمثل هذه المبادرات على مدار العام تعزيزاً للوعي الصحي وتشجيعاً للعمل الإنساني، وتأتي هذه الخطوة امتداداً لنهج الجامعة في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتأكيداً على مسؤوليتها الاجتماعية في خدمة الوطن والمواطن، إذ عبّر عدد من المتبرعين من منسوبي الجامعة عن فخرهم بالمشاركة في هذه الحملة المباركة التي تعكس تلاحم القيادة مع أبناء الوطن في مبادرات الخير والعطاء.

ونوه الدكتور الحربي إلى أهمية الدور المحوري الذي يقوم به بنك الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي، إذ يُعد من أكبر بنوك الدم في المنطقة الشرقية من حيث السعة والخدمات الطبية المتقدمة التي يقدمها، ويغطي البنك احتياجات المستشفى الداخلية، إضافة إلى تزويد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى بوحدات الدم اللازمة لإجراء العمليات الجراحية الكبرى وحالات الطوارئ والحوادث.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور عبدالله بن عبدالسلام يوسف بأن بنك الدم يعمل وفق معايير عالمية في جمع وفحص وتخزين وحدات الدم، ويملك كوادر طبية وفنية مؤهلة تضمن سلامة المتبرعين وجودة وحدات الدم، مما يجعله ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية بالمنطقة. وأضاف أن البنك يسهم بشكل مباشر في تغطية احتياجات أقسام الطوارئ والعناية المركزة ووحدات الأورام وغرف العمليات الجراحية، فضلاً عن خدماته الممتدة للمجتمع من خلال التعاون مع الجهات الصحية الأخرى.

وبيّن الدكتور يوسف أن بنك الدم يستقبل سنوياً أكثر من 8 آلاف متبرع، ويقوم بتأمين ما يزيد على 18 ألف وحدة دم ومشتقاته، يتم توزيعها لدعم المستشفى والمرافق الصحية الأخرى في المنطقة الشرقية، بما يعزز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة مختلف الحالات الطارئة. وأشار إلى أن الحملات الوطنية، مثل حملة ولي العهد للتبرع بالدم، تسهم في تعزيز المخزون الإستراتيجي لبنك الدم، وضمان الجاهزية لتلبية أي احتياجات طارئة على مدار العام، مؤكداً أن المستشفى مستمر في دعم هذه المبادرات لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة التبرع.