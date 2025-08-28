سفن القوات الهندية تزور جدة

وصلت سفينة القوات البحرية الهندية آي أن أس تامال (INS TAMAL) (سفينة حربية متعددة المهام) وسفينة آي أن أس سورات (INS SURAT) (مدمرة صواريخ موجهة) التابعة للقوات البحرية الهندية إلى ميناء جدة الإسلامي خلال الفترة 27 إلى 28 أغسطس 2025م، وذلك في إطار التبادلات البحرية الاعتيادية بين جمهورية الهند والمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن السفينة (INS TAMAL) قد أُدخلت في الخدمة أخيراً في روسيا وهي في طريقها إلى جمهورية الهند، كما أنها آخر سفينة حربية يتم استيرادها من قبل القوات البحرية الهندية.

وتضمنت ارتباطات السفينة خلال زيارة الميناء مجموعة من الأنشطة الرسمية بما في ذلك التفاعل مع قيادة الأسطول الغربي والقوات البحرية الملكية السعودية ولقاء مع المدير العام لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة والاطلاع على العمليات والإجراءات في مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، إضافة إلى مباراة ودية في كرة القدم مع القوات البحرية الملكية السعودية والتي ستتوج بتمرين عبور بحري (PASSEX) عند المغادرة. كما سيقام حفل عشاء من قبل سفير جمهورية الهند الدكتور سهيل أعجاز خان على متن السفينة (INS TAMAL) وذلك مساء يوم 28 أغسطس، بحضور الضيوف المواطنين السعوديين وأعضاء الجالية الهندية.

وترتبط جمهورية الهند والمملكة العربية السعودية بعلاقات دفاعية شاملة ويُعد التعاون البحري عنصراً مهماً فيها. فقد عقدت قوات البلدين التمرين البحري المشترك «المحيط الهندي» في عامي 2021م و2023م. كما تم عقد النسخة الأولى من المحادثات الثنائية للأركان بين القوات البحرية السعودية والهندية في وقت سابق من هذا العام. ويجري تنفيذ تبادل الضباط والمتدربين البحريين للتدريب وبناء القدرات بشكل منتظم. وأخيراً، قام وفد من القوات البحرية الملكية السعودية بزيارة مركز دمج المعلومات المتقدم (IFC-IOR) لمنطقة المحيط الهندي بمدينة غوروغارام-الهند في جولة دراسية.

وتُعتبر زيارة السفن البحرية الهندية إلى مدينة جدة دليلاً على الشراكة الإستراتيجية المتينة القائمة بين جمهورية الهند والمملكة العربية السعودية ومن شأنها أن تُسهم بشكل كبير في تعزيز الخبرات العملياتية المشتركة والتنسيق بين قوات البحرية للبلدين الصديقين.