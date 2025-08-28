بلدية فيفاء تواصل فتح الطرق وإزالة مخلفات الأمطار والسيول

شهدت محافظة فيفاء أمطاراً غزيرة متواصلة منذ ثلاثة أيام، ما أدى إلى انقطاع أجزاء في بعض الطرق وتساقط للصخور وجريان الأودية والشعاب.

وتواصل بلدية محافظة فيفاء، بمشاركة الجهات المعنية، أعمالها الميدانية وجهودها المكثفة بعد الأمطار الغزيرة التي ما زالت تشهدها المحافظة خلال موجة الأمطار الحالية.

واستنفرت البلدية بفرقها ومعداتها لمباشرة بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وفتحت الطرق التي تضررت بتساقط الصخور، وعملت على تنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها سيول الأمطار، كما نزحت تجمعات المياه وتابعت أعطال الإنارة، إضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي أغلقت بسبب الأمطار.

وتتابع البلدية باستمرار الحالة المطرية المتواصلة على جبال المحافظة منذ أيام، إذ شكلت غرفة عمليات وفريقاً للطوارئ يعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات تحدث من جراء هطول الأمطار، واستقبال البلاغات ومباشرتها والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.