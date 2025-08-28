وزير الخارجية ونظيره الإيطالي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجمهورية الإيطالية أنتونيو تاجاني، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية إيطاليا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية بحثا خلالها تعزيز العلاقات السعودية الإيطالية في العديد من المجالات، كما تطرقا إلى أهمية مواصلة العمل والتنسيق تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، ودعم التوصل للحلول السلمية وإنهاء النزاعات، لاسيما في قطاع غزة، وأهمية اتخاذ جميع الخطوات والتدابير لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع بالتعاون الكامل مع الآليات الدولية.

وتطرق الجانبان إلى أهمية حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية، إذ ثمّن وزير الخارجية الإيطالي جهود المملكة في تقريب وجهات النظر الروسية الأمريكية لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الاقتصادية المتطورة بين البلدين الصديقين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 12 مليار دولار في عام 2024، متطلعين إلى مزيد من التقدم في التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

حضر اللقاء مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا طارق الفايز.