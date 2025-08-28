جمعية التوعية بأضرار المخدرات في جازان تطلق معرض «سفراء المستقبل»

أطلقت جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان معرض سفراء المستقبل بمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، ووسط حضور نوعي وتفاعل لافت من الزوّار.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات الدكتور سطام بن أحمد جده أن المعرض يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تتبناها الجمعية بهدف تعزيز وعي المجتمع بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال التركيز على الوقاية المبكرة، وترسيخ القيم والسلوكيات الصحية بين الطلاب وأولياء الأمور، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية ومجتمعية داعمة لأنماط الحياة الآمنة والسليمة.

وأضاف أن المعرض شهد مشاركة مميزة لعدد من الجهات الداعمة، كفرع وزارة الصحة بجازان، تجمع جازان الصحي، جمعية روافد التطوعية، جمعية عين لطب العيون، جمعية نماء للخدمات الاجتماعية، وجمعية الصواب لتأهيل المتعافين، إذ توحدت جهودهم في تقديم رسائل توعوية عميقة وهادفة.

وأشار جده إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود الجمعية المتواصلة نحو حماية الطلاب من خطر المخدرات وتعزيز المناعة السلوكية والقيمية لديهم، مشيراً إلى أن الاهتمام بصحة الطلاب النفسية والجسدية هو استثمار مباشر في مستقبل المجتمع، وبناء لجيل واعٍ يتمتع بالسلامة والقدرة على مواجهة التحديات.

وأضاف أن الجمعية تحرص على دعم المبادرات التي تعزز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن مثل هذه الأنشطة الميدانية تسهم في رفع مستوى الوعي، وترسيخ ثقافة الوقاية في البيئة التعليمية والمجتمعية على حد سواء.

وبين أن الجمعية قد أعدت خطة توعوية ميدانية شاملة، تتضمن زيارات ميدانية للمدارس والأماكن العامة، إلى جانب حملات إعلامية رقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر محتوى توعوي يصل لأوسع شريحة ممكنة من المجتمع، ويعزز السلوكيات الوقائية بين مختلف فئاته.