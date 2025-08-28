نائب أمير جازان يُطلق فعاليات ملتقى الكفاءة والتميز الفني بالمنطقة

برعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أطلق نائب أمير المنطقة الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، اليوم، فعاليات ملتقى الكفاءة والتميز الفني في القطاع غير الربحي، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون تنمية المجتمع الدكتور أحمد المعجل، وذلك بمدينة جازان.

وتضمن الملتقى كلمة لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي، أكد فيها أهمية الملتقى في الانتقال بالعمل المجتمعي من التقليدية إلى المهنية والتخصص، وبناء قدرات أبناء وبنات الوطن عبر ورش عمل وجلسات حوارية متخصصة في شتى المجالات، وتعزيز الحوكمة، وتحفيز الابتكار لدى مختلف فئات المجتمع، وتقديم كل ما يسهم في بناء مجتمع مزدهر.

واستعرض مدير عام الإشراف الفني على المنظمات غير الربحية بوزارة الموارد البشرية عبدالله بن عبدالعزيز الدوسري، جهود الوزارة وسعيها المتواصل لتمكين الشركات من خلال التواصل الفعال والتعاون المثمر مع جميع الجهات ذات العلاقة بعملها، وبناء قدرات الجمعيات وتعزيز كفاءتها الفنية والإدارية، وتحفيزها على الإبداع والابتكار في مشروعاتها بما يسهم في رفع جودة الأداء، وتحسين مخرجات المشروعات وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وشهد الملتقى تقديم العديد من أوراق وورش العمل والحلقات التدريبية المتخصصة في تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع غير الربحي، وتزويدهم بأدوات عملية تسهم في تحسين جودة الأداء والارتقاء بالممارسات المؤسسية، وإتاحة فرص للتفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يعزز من قدراتهم على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المتاحة، وصولاً إلى تحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة في المجتمع.