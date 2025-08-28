تابعوا عكاظ على
Google News Account
آل ناشع والزهراني يتفقدان قنوات تصريف مياه الأمطار بوادي دغبج في محايل
آل ناشع والزهراني يتفقدان قنوات تصريف مياه الأمطار بوادي دغبج في محايل
آل ناشع والزهراني يتفقدان قنوات تصريف مياه الأمطار بوادي دغبج في محايل
تابعوا عكاظ على
Google News Account



وقف وكيل محافظة محايل سعد بن راشد آل ناشع، اليوم، يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، بحضور مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية ومدير وحدة الحالات الإنسانية بالمحافظة، على قنوات تصريف مياه الأمطار في وادي دغبج بالمحافظة، وما خلفته السيول من أضرار في بعض المركبات والطرق وبعض الممتلكات. وبدأت آليات البلدية بردم وإعادة تهيئة الموقع ورفع بقايا السيول. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، متمنية السلامة للجميع.



أخبار ذات صلة
 
بلدية الجبيل والمرور يضعان خطط تطوير لإلغاء 6 إشارات مرورية
بلدية الجبيل والمرور يضعان خطط تطوير لإلغاء 6 إشارات مرورية
أهالي غزة: شكراً للسعودية على مساعداتها الإنسانية والإغاثية
أهالي غزة: شكراً للسعودية على مساعداتها الإنسانية والإغاثية