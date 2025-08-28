كشفت وزارة الشؤون الإسلامية اختلاس كهرباء من عداد أحد المساجد بمنطقة جازان في محافظة صبيا، قام بها أحد المقيمين عبر تمديد موصل كهربائي من العداد ودفنه في الأرض لتشغيل منزله بالكامل اختلاسًا من كهرباء المسجد.

وقد باشرت الجهة المختصة في الوزارة الواقعة على الفور، وتمت إزالة الاختلاس مباشرة، ورفعت القضية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحق المقيم المتسبب، بما في ذلك محاسبته وإلزامه بسداد كامل الاستهلاك الكهربائي السابق الذي تم اختلاسه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي اختلاسات أو عبث بمرافق المساجد، وستتعامل معها بكل حزم وصرامة.

وحثّت الوزارة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد (1933)، حفاظًا على حرمة المساجد ومنعًا لاستغلال مرافقها.



