توقعات بأمطار في الجنوب.. والرياح متوسطة في الرياض .. وضباب في الغرب

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم, حائل، في حين يستمر تكوّن الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.