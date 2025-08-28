الهلال الأحمر بجازان يكرّم المتطوعات في ورشة القانون الدولي

كرّمت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان المتطوعات المشاركات في ورشة عمل أساسيات القانون الدولي الإنساني، التي نُظمت بالتعاون مع جامعة جازان واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أقيمت بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة.

وسلّم مدير عام فرع الهلال الأحمر بجازان الدكتور عادل عريشي الشهادات، المقدمة من مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولي الأمير عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، والمستشار مامادوصو رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور علي محنشي مسؤول التواصل المؤسسي، وأحمد قدري مشرف قسم التطوع.

ويأتي هذا التكريم في إطار دعم الهيئة للمتطوعين والمتطوعات، وتعزيز وعيهم بمبادئ القانون الدولي الإنساني.