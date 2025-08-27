«الجوازات»: تجزئة رسوم الإقامة لا تشمل العمالة المنزلية
أكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة تجزئة رسوم الإقامة لا تُطبق على العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مشددة على أن الرسوم يتم سدادها كاملة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأوضحت الجوازات أن العمالة المنزلية خارج نطاق هذه الخدمة، وهو ما يستوجب على أصحاب العمل تسوية الرسوم المستحقة بشكل كامل قبل إصدار أي تأشيرات تخصهم.

ويأتي هذا التوضيح في إطار التزام الجوازات بتوضيح اللوائح والأنظمة، والتفاعل مع استفسارات المواطنين والمقيمين عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقد جاء ذلك عقب طرح أحد المواطنين استفساراً عبر منصة «إكس»، أشار فيه إلى أن لديه عاملة منزلية انتهت إقامتها منذ 8 أشهر، متسائلاً عن إمكانية تجديد 3 أشهر فقط لإصدار تأشيرة خروج نهائي.

