تبوك: إحباط تهريب 94,306 أقراص من مادة الإمفيتامين
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك تهريب (94,306) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
معلم ينقذ مدرسة من حريق ويتعرض لإصابة في حائل
معلم ينقذ مدرسة من حريق ويتعرض لإصابة في حائل
نظام إلكتروني إلزامي لدخول إندونيسيا ابتداءً من سبتمبر
نظام إلكتروني إلزامي لدخول إندونيسيا ابتداءً من سبتمبر