الخطيب من أوساكا: السعودية الوجهة السياحية الأسرع نمواً في العالم

التقى وزير السياحة أحمد عقيل الخطيب نظيره الياباني وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة هيرومسا ناكانو، في طوكيو، على هامش الزيارة للجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا.

ووجه الخطيب خلال اللقاء دعوة رسمية للحكومة اليابانية، وقادة قطاع السياحة للمشاركة في أعمال الدورة الـ26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، وكذلك في النسخة الافتتاحية لمنتدى TOURISE، المقرر عقدهما في الرياض خلال شهر نوفمبر القادم، إذ تعكس كلتا الفعاليتين العالميتين دور المملكة بصفتها محركاً للتعاون الدولي والابتكار السياحي.

واستهل وزير السياحة جولته في إكسبو 2025 أوساكا بزيارة الجناح السعودي الذي استعرض ما تقدمه السعودية من مقومات سياحية عالمية، والتزامها بالاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.

كما شملت الجولة أجنحة اليابان، وإسبانيا، ما أسهم في تعزيز الروابط الدبلوماسية والسياحية مع هذه الدول.

وشكل حفل التواصل الخاص بمنتدى TOURISE أحد أبرز محطات الزيارة، إذ التقى الخطيب بمجموعة مؤثرة من الشركاء الحكوميين اليابانيين وقادة القطاع الخاص وكبار المستثمرين.

وسلط الحدث الضوء على منصة TOURISE، كما دعا الشركاء اليابانيين للعب دور محوري في النسخة الافتتاحية للمنتدى، والجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: «إن تحول المملكة في قطاع السياحة مصدر فخر للعالم العربي ونموذج ملهم للقطاع العالمي، ووجودنا في أوساكا وشراكتنا مع اليابان يجسدان كيف تفتح رؤية المملكة 2030 آفاقاً جديدة للاستثمار وبناء جسور بين الثقافات ونستعد لاستضافة قادة السياحة العالميين في الرياض، وندعو شركاءنا في اليابان والعالم للإسهام في رسم مستقبل السياحة القائم على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك».

وأضاف الخطيب: تعد المملكة الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، إذ تعتمد في نهجها على استثمارات تتجاوز الـ800 مليار دولار، في مشاريع كبرى مثل: نيوم، البحر الأحمر، والدرعية، إلى جانب مشاريعها المتواصلة لتطوير البنى التحتية، إذ من المنتظر أن تسفر هذه الجهود مجتمعة عن تحقيق مستهدف استقطاب 150 مليون زائر بحلول 2030، وتجلى هذا الزخم في إكسبو 2025 أوساكا من خلال العروض الثقافية، والاجتماعات المؤثرة.

بدوره، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي فيصل بن زقر إعجاب الزوار اليابانيين الكبير بجناح المملكة واهتمامهم العميق بالتعرف على ثقافة وزيارة السعودية، مبيناً إسهامات كل لقاء بنّاء، في تعزيز جسور التواصل بين الثقافتين السعودية واليابانية، والتطلع إلى استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليعيشوا تجربة الضيافة السعودية الأصيلة، ويتعرفوا عن قرب على غنى الثقافة والتنوع السياحي العالمي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة نائب رئيس منتدى TOURISE فهد بن حميد الدين: «المملكة تعيد رسم ملامح السياحة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل الإقليمي والعالمي، ونبني من خلال منتدى TOURISE منصة عالمية للشراكات المبتكرة والاستثمار المميز، إذ سيشهد العالم هذا التحول في الرياض نوفمبر القادم، بمشاركة قادة من جميع القارات لرسم مسار جديد للسياحة، وستكون مشاركة اليابان جزءاً أساسياً من هذه الرؤية».

---- استلهام من العمارة التقليدية والحضرية ---- الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا يعكس التزام المملكة بتقديم تجارب ثقافية نوعية ورائدة محلياً وعالمياً؛ تسهم في ربط الثقافة المحلية بالعالم.

ويستلهم الجناح تصميمه من العمارة التقليدية والحضرية في المملكة، ليجسد تاريخها وثقافتها وتراثها.

وفاز جناح السعودية بالجائزة الذهبية ضمن جوائز نيويورك للتصميم المعماري عن فئة العمارة الثقافية -المساحات التفاعلية والتجريبيةـ تقديراً لتميّز تصميمه الذي يعكس روح الثقافة السعودية.

ويُبرز الجناح التحول الكبير الذي تشهده المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتعاون الدولي.

ومنذ افتتاحه، استقبل الجناح مليوني زائر ليصبح من بين الأجنحة الأكثر جذباً، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية.