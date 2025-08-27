نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، ممثلاً بإدارات المساجد في المحافظات والمراكز التابعة، 4656 جولة صيانة وتفقد على الجوامع والمساجد خلال شهري محرم وصفر من العام الحالي 1447هـ، وذلك في إطار العناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين.

وشملت الجولات التفقدية محافظة القريات بواقع 2424 جولة، ومحافظة دومة الجندل 1632 جولة، إضافةً إلى محافظة صوير 600 جولة، وذلك بهدف متابعة احتياجات المساجد وصيانتها، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لمرتاديها.

ويأتي تنفيذ الجولات، ضمن جهود فرع الوزارة المستمرة في متابعة بيوت الله، وبمتابعة واهتمام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، حرصاً على توفير بيئة آمنة ومهيأة للمصلين.