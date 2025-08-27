مزارع في الجوف
مزارع في الجوف
تابعوا عكاظ على
Google News Account
دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمنطقة الجوف عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين إلى الابتعاد عن مواقع الرش الجوي والحذر من المبيدات وعمليات المكافحة.

وأوضح المركز أن أعمال الرش ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر القادم حتى يوم 11 من الشهر ذاته، مبينًا أن الرش يشمل مواقع في سكاكا ومحافظات: دومة الجندل، طبرجل، والقريات.
أخبار ذات صلة
 
«التقني» يقف على أداء ورش ومعامل مرافق التدريب بالأحساء
«التقني» يقف على أداء ورش ومعامل مرافق التدريب بالأحساء
سعود بن عبدالله بن جلوي يُهنئ تعليم جدة بتصدر نتائج الاختبار الوطني «نافس»
سعود بن عبدالله بن جلوي يُهنئ تعليم جدة بتصدر نتائج الاختبار الوطني «نافس»