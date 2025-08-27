تبدأ وزارة التعليم يوم الأحد القادم تطبيق المرحلة الثالثة من نظام «حضوري» الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف معلمي ومعلمات إدارات التعليم في كل من حائل ونجران وعسير وجازان.وأكدت الوزارة ضرورة التفعيل الفعلي للنظام وفقاً للجدولة التي وضعتها الوزارة مع مطلع العام الدراسي الجديد 1447هـ والتي ستشمل جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة دون استثناء.وكانت تسع إدارات قد انتهت من تطبيق النظام وتبقت إدارتان في المرحلة الرابعة والمقررة يوم السابع من شهر سبتمبر القادم، هما تعليم الرياض والباحة.يذكر أن النظام قد حدد مدة الدوام الرسمي في كافة مدارس التعليم العام للبنين والبنات بسبع ساعات متصلة يومياً، تبدأ من الساعة 6:15 صباحاً وتنتهي عند 1:15 ظهراً، ووفق الآلية المعتمدة، شريطة أن يكون المعلمون والمعلمات في محيط العمل حتى يتمكنوا من الدخول على البرنامج وإثبات الحضور خلال الوقت المحدد.ويتيح النظام إلكترونياً تجميع دقائق التأخير تلقائياً، وفي حال بلوغها سبع ساعات، يحسم على إثرها يوم كامل من الراتب.