ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس روسيا الاتحادية
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
نائب أمير جازان يلتقي مدير الاتصالات السعودية ويطلع على مشروعات المنطقة
