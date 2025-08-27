نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير مكافحة المخدرات ويثمّن إنجازاتهم في حماية الشباب

أشاد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال مكافحة المخدرات في حماية أبناء وبنات الوطن من المخدرات، والحد من عمليات التهريب، والتصدي لكل من يحاول الإضرار بالشباب، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات إنما يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام ورعاية، لتمكين رجال مكافحة المخدرات من أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد فيصل بن مقعد العتيبي، الذي قدّم عرضاً عن أبرز الإنجازات والمبادرات التوعوية التي نُفذت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حرص المديرية على رفع مستوى الأداء وتطوير العمل الميداني والتوعوي بفضل ما تحظى به من دعم القيادة وتوجيهاتها المستمرة.

ورفع العميد العتيبي شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته، مؤكداً أن هذه الرعاية تسهم في تعزيز قدرات رجال الأمن على مواصلة أداء مهامهم وحماية المجتمع.