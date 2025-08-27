بلدية النعيرية تبدأ أعمال إعادة تأهيل عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمساحة 64 ألف متر مربع

كشفت بلدية محافظة النعيرية بدء أعمال إعادة تأهيل وسفلتة عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، ضمن خططها لتعزيز التنمية الحضرية والمساهمة في انسيابية الحركة المرورية، إضافة لجهودها المتواصلة للارتقاء بالخدمات البلدية، وتحسين وتطوير البنية التحتية، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة.

من جهته أشار رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد بن عبدالله المطيري إلى أن أعمال إعادة التأهيل، تشمل، طريق الملك عبدالعزيز، الذي يعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة بطول 2,100 متر، ومساحة إجمالية تبلغ 64,000 متر مربع، كمرحلة أولى للأعمال، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن عدد من المشاريع التنموية التي تستهدفها البلدية، لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية لتتواكب مع وتيرة التنمية والزيادة السكانية بالمدينة.

ونوّه المهندس المطيري، إلى استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل خلال الفترة القادمة في عدد من المداخل والميادين والشوارع بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع الطرق للارتقاء بمؤشر جودة الحياة، ورفع مستويات السلامة المرورية بالمحافظة.