تنفيذ حُكم القتل حدّاً في مواطن أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حدّاً في فيصل بن عوض بن تايه العنزي -سعودي الجنسية- لإقدامه على ارتكاب جرائم إرهابية تمثّلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، واستهداف رجال الأمن بهدف قتلهم، وقتل رجل أمن، والإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه؛ ولأن ما أقدم عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة والحكم عليه بحد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكور، وأن يكون ذلك بقتله.

وتم تنفيذ حُكم القتل حدّاً الجاني اليوم الأربعاء 4 / 3 / 1447هـ الموافق 27 / 08 / 2025م بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذّر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.