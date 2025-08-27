ثمّن وزير الصحة فهد الجلاجل، ثناء مجلس الوزراء، على التفاعل المجتمعي الواسع مع الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها ولي العهد، وأكد أن الحملة سجلت ارتفاعاً لافتاً في معدلات التبرع بالدم بلغ 4 أضعاف منذ انطلاقها، وهو ما يجسّد دعم القيادة وحرصها على ترسيخ ثقافة التبرع بالدم كممارسة مجتمعية مستدامة، بما يدعم وصول نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، اتساقاً مع مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى بناء «مجتمع حيوي» ينبض بالوعي، ويزدهر فيه الإنسان بصحة وجودة حياة مستدامة.وأشار إلى أن التفاعل المجتمعي الواسع يعكس وعياً متقدماً ومسؤولية مشتركة بين المواطنين والمقيمين، ويُبرز قيم التكافل الراسخة، مؤكداً أن هذا التلاحم أسهم في نجاح الحملة وترسيخ مفهوم الصحة المستدامة، والارتقاء بخدمات المنظومة الصحية إلى أعلى درجات الكفاءة والجودة.