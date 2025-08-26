نائب أمير منطقة مكة يدشن المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

دشَّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، بإشراف رابطة العالم الإسلامي، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد من مسؤولي الجهات.

واطّلع خلال جولته في أرجاء المتحف على الأجنحة والمعارض المتنوعة التي تتيح للزائر تجربة معرفية وتفاعلية متكاملة حول السيرة النبوية العطرة والحضارة الإسلامية، عبر أحدث التقنيات البصرية والرقمية.

وتضمّن العرض جناح «النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه» الذي يصوّر مشاهد من مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة، إلى جانب بانوراما الحجرة النبوية الشريفة، وجناح الطب النبوي، إضافة إلى استعراض البرنامج اليومي للنبي عليه الصلاة والسلام، في رحلة ثرية تنقل الزائر إلى أجواء السيرة وكأنها ماثلة أمامه.

كما استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن المنصة الرقمية المصاحبة للمتحف «إتحاف»، التي تحتضن مكتبة علمية وموسوعات معرفية وتقنية مترجمة إلى أبرز لغات العالم، بما يتيح نشر السيرة النبوية بوسائل عصرية مبتكرة، ويواكب في الوقت ذاته مستهدفات التحوّل الرقمي في المملكة.

وزار المعرض الدائم المخصص لعرض جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين والقرآن الكريم والسنة النبوية، الذي يجسّد ما تبذله المملكة من عناية ورعاية عظيمة في هذا المجال.

وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته وتشريفه حفل التدشين، مؤكداً أن هذا الحضور الكريم يعكس ما توليه القيادة وإمارة المنطقة من دعم واهتمام بالمشاريع النوعية في مكة المكرمة.