رصد مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض شغّلت مرافقها بكهرباء مسجد واستولت على ممر المصلين

رصدت فرقة تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية في العاصمة الرياض قيام مدرسة تتبع لجمعية خيرية، مكوّنة من ثلاثة طوابق تعليمية وإدارية، بتشغيل كامل مرافقها على عداد كهرباء خاص بمسجد، وإغلاق المدخل الرئيسي للمدرسة، والاستيلاء على ممر جانبي مؤدٍ إلى المسجد وتحويله إلى مدخل للمدرسة، وإقامة فصل تعليمي مسقوف ومجهز داخل الممر، ما نتج عنه إعاقة دخول المصلين والسكان في الحي من هذه الجهة، إذ كان الممر الأقرب والأسهل لهم للوصول إلى المسجد، ما اضطرهم لاستخدام طرق ومداخل أبعد.





وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة والوقوف ميدانياً على الحالة، والرفع بتقارير شاملة إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة. وشددت الوزارة في الوقت ذاته، على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المساجد أو مرافقها، وأنها مستمرة في متابعة مثل هذه الحالات ورصدها بشكل دوري.





ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تعديات على المساجد أو مرافقها، مؤكدة استمرار جولات فرقها الرقابية المكثفة للتصدي للمخالفات وردع كل من يحاول المساس بحرمة بيوت الله أو مرافقها.​