بلدية الدائر تكثّف جهودها لمواجهة تداعيات الأمطار

كثّفت بلدية محافظة الدائر بمنطقة جازان جهودها لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، عصر أمس الإثنين، واستمرت لساعات الليل، إذ تمكنت من فتح الطريق العام بعد انقطاعه ووصول بلاغات عدة للبلدية عن عدد من الانهيارات بطرق آل قطيل والموطف والكرمة وطريق مدرسة آل علي، وتم تمهيدها لتسهيل الحركة المرورية ووصول الطلاب لمدارسهم والمواطنين لمنازلهم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين بن أحمد الفيفي أن البلدية تلقت عدداً من البلاغات عن انجرافات وانقطاعات للطرق وعلى الفور باشرت البلدية وفرقها الميدانية الموقع، وتم فتح الطرق وتمهيدها وباشرت البلدية مهماتها منذ ساعات الليل وحتى الصباح، مبيناً أن البلدية باشرت كذلك رفع الصخور المتساقطة على الشارع العام بالمحافظة وعدد من المواقع، فيما لا تزال المعدات تعمل حتى الآن لفتح كافة الطرق.

وبين الفيفي أن البلدية استنفرت معداتها كافة وآلياتها لفتح الطرق وعمل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة، لتلقي بلاغات المواطنين ومباشرتها على الفور.