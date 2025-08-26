ورشة «الجامعات والوعي الفكري» تستعرض قيم التسامح والعدالة

انطلقت أمس، ورش العمل وحلقات النقاش لمؤتمر «مسؤولية الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري»، الذي تنظمه جامعة أم القرى، بحضور عدد من الأكاديميين والخبراء، والمهتمين بالشأن التربوي والفكري.

واستعرضت الورش، مبادرات وأنشطة وحدات التوعية الفكرية، ومعايير قياس وتقويم برامج الجامعات السعودية، وتقديم عدد من النماذج الدولية لبرامج الجامعات في خدمة المجتمع، إذ اعتمدت على شراكات مع الأسرة والمدرسة لتعزيز القيم والوعي، وهو اتجاه يتقاطع مع احتياجاتنا التعليمية محلياً.

كما تناولت حلقات النقاش، دور الجامعات السعودية في دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ لتعزيز القيم والوعي الفكري في المجتمع، والشراكات الإستراتيجية بين الجامعات السعودية والمؤسسات الأمنية في تعزيز القيم والوعي الفكري، من خلال استعراض المبادرات والبرامج التي تقدمها الجامعات؛ لغرس القيم الإنسانية مثل «التسامح، والاحترام، والعدالة والتكافل»، وتقديم الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، وإبراز دور الجامعات السعودية في التصدي للتحديات الفكرية والأخلاقية والرقمية التي قد تؤثر على منظومة القيم في المجتمع، ودورها بصفتها مؤسسات تعليمية وطنية مسؤولة عن التأثير الإيجابي في محيطها الاجتماعي، من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة، وتقديم المبادرات التي تسهم في تعزيز القيم، إضافة إلى الدور التكاملي بين الجامعات السعودية وأبرز التجارب والممارسات التي تبنتها الجامعات في نشر مفاهيم الوسطية والاعتدال، ومكافحة الفكر المتطرف.