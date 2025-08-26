أمير الباحة: نتطلّع لإعلام يُبرز جماليات إنسان المنطقة

ثمّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ما توليه القيادة من اهتمام وعناية بالإعلام، لما يمثله من أهمية في إبراز مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية.

ونوّه الأمير حسام خلال لقائه بإعلاميي ومنسوبي الأجهزة الإعلامية في المنطقة بجهود منظومة وزارة الإعلام في منطقة الباحة، الممثلة في وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وجميع الإعلاميين والإعلاميات خلال موسم الصيف، وإبراز ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية وتنموية وإرث تاريخي يعكس تراثها وأصالتها.

وتطلّع أمير الباحة إلى إبراز ما تزخر به المنطقة من مقومات طبيعية ونوعية، مثل الطبيعة والأجواء وقصص وإبداع وجماليات الإنسان والمكان والثقافة وتراث وتاريخ المنطقة والفنون العمرانية، نظراً لما يمثله الإعلام من دور مهم في جذب رواد الأعمال والفرص الاستثمارية في المنطقة، مؤكداً ضرورة دعم منظومات الإعلام في الباحة بالبرامج التدريبية والتجهيزات الفنية والكوادر البشرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار وتكثيف الجهود الإعلامية وتغطية مختلف المناسبات بالمنطقة خلال مواسم الصيف والشتاء.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بجهود وزارة الإعلام من خلال منظوماتها الإعلامية، لإبراز المنطقة إعلاميًا في الجوانب كافة.

وشاهد الأمير حسام والحضور خلال اللقاء عرضًا مرئيًا عن جهود منظومة الإعلام بمنطقة الباحة، واستعرض رئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث باسم وزارة الإعلام عبدالرحمن بن محسن مجرشي، جهود الوزارة، ووكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومركز التواصل الحكومي من العام 2024 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم نشر أكثر 3000 مادة إعلامية مدعمة بالصور والفيديو والتصاميم، من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمنظومة الإعلامية، كما استعرض مشروعات وبرامج الوزارة المنفذة خلال الفترة الماضية، ومبادراتها المستقبلية.