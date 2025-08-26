تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2025، من انتزاع 828 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و42 لغمًا مضادًا للدبابات، و783 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.وتمكَّن فريق «مسام» في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع 748 ذخيرة غير منفجرة، وذخيرة واحدة غيرة منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.وفي محافظة لحج نزع فريق «مسام» 10 ذخائر غير منفجرة بمديرية تبن، و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية طور الباحة، ونزع 38 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة.وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخا، ونزع لغمين مضادين للأفراد وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المظفر.وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أغسطس إلى 3.767 لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 511.355 لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.