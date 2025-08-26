ضبط شخصين هشّما زجاج مركبة وحاولا الاعتداء على قائدها بالرياض

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنها ضبطت شخصين ظهرا في محتوى مرئي يهشمان زجاج مركبة ويحاولان الاعتداء على قائدها، وحمل أحدهما سلاحاً نارياً، وذلك لخلافٍ بينهم، وتبين من إجراءات الاستدلال أن السلاح (مجسم لعبة)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وحثّ الأمن العام، المواطنين والمقيمين والزوار على الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الاتصال بالرقمين (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستُعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.