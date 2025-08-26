نائب أمير مكة يفتتح مؤتمر «مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه؛ افتتح نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، مؤتمر «مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري»، الذي تنظمه جامعة أم القرى، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 25-27 أغسطس 2025، في المدينة الجامعية بالعابدية، بحضور وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف البنيان، وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

ودشّن الأمير سعود بن مشعل خلال افتتاح أعمال المؤتمر منصتَي «مستشارك» و«وعي»، بعد نجاح المرحلة التجريبية لهما، وتهدف الأولى إلى تقديم الاستشارات المجانية عن بُعد في المجالات التربوية والاجتماعية والتطويرية والصحة النفسية بسرية تامة، عبر نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين وذوي الخبرة، فيما خُصصت منصة «وعي» لاستقبال الملاحظات المتعلقة بالمخالفات الفكرية أو السلوكيات المتطرفة أو الظواهر السلبية.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والوعي الفكري، وتبادل الخبرات وتنظيم المبادرات المشتركة بين الجامعات السعودية والقطاعات ذات العلاقة، وإبراز دور الجامعات تجاه دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ووضع حلول لأبرز التحديات المعاصرة التي تواجه القيم والوعي الفكري، إضافة إلى رسم رؤية استشرافية لمسؤولية الجامعات السعودية في ذلك.

وأكد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب أن المؤتمر يجسّد الدور المحوري الذي تقوم به الجامعات السعودية في ترسيخ القيم وتعزيز الوعي الفكري لدى المجتمع الجامعي، مشيراً إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر تمثل دعماً كبيراً لمسيرة التعليم في المملكة، وتحفيزاً لمؤسساتها الأكاديمية للقيام بمسؤولياتها الوطنية والفكرية، مضيفاً أن تدشين منصتي «مستشارك الإلكتروني» و«وعي» يأتي ضمن جهود الجامعة في بناء بيئة جامعية آمنة فكريّاً، وتمكين منسوبيها من الإسهام في حماية الفكر وصون القيم والحصول على الاستشارات التي تعزز مناعة المجتمع ضد الأفكار المنحرفة.

ويتضمن المؤتمر 5 جلسات علمية، وورش عمل، وحلقات نقاش، يُشارك فيها 24 متحدثاً من الأكاديميين والخبراء والمفكرين، يتناولون من خلالها خمسة محاور رئيسية، وهي؛ جهود الجامعات السعودية في تعزيز القيم الإنسانية، تجارب الجامعات السعودية في تعزيز القيم والوعي الفكري، مسؤولية الجامعات السعودية في تعزيز القيم والوعي الفكري في المجتمع ومؤسساته، دور الجامعات السعودية في مواجهة التحديات التي تواجه القيم والوعي الفكري، استشراف المستقبل لمسؤولية الجامعات السعودية في تعزيز القيم والوعي الفكري في ضوء رؤية السعودية 2030.