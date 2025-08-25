الجوازات: سداد الاستحقاقات المالية شرط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن سداد الاستحقاقات المالية الخاصة بالمرافقين يعد شرطا أساسيا قبل إتمام إجراءات إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة «أبشر».

وجاء التوضيح بعد استفسار أحد المواطنين عبر منصة «إكس» حول رغبته في إصدار تأشيرة خروج نهائي لسائقه الخاص وزوجته المقيمة، إذ واجه رسالة بعدم كفاية الرصيد لإتمام العملية.

وأكدت «الجوازات» عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء، أن على المستفيد التأكد من سداد الرسوم المالية أولا، ومن ثم استكمال طلب التأشيرة إلكترونيا، مشيرة إلى أن جميع الخدمات مرتبطة آليا بالالتزامات المالية المقررة.

ويعكس هذا الإجراء توجه وزارة الداخلية نحو ربط الخدمات الإلكترونية بالاشتراطات النظامية، بما يضمن الانسيابية في إنجاز المعاملات ويعزز من كفاءة الأتمتة والتحول الرقمي الذي تشهده القطاعات الحكومية في المملكة.