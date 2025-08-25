إدراج «السياحة والضيافة» ضمن مناهج الثانوية دعماً لرؤية 2030

أعلن المركز الوطني للمناهج إدراج منهج (السياحة والضيافة) لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة السياحة. ويُقدم المنهج بأسلوب التعلم الذاتي، بهدف تزويد الطلبة بمفاهيم أساسية ومهارات تطبيقية في مجالات السياحة والضيافة، ويتوافق مع رؤية السعودية 2030، ويحقق الاستدامة والابتكار في السياحة. مستهدفاً السنة الثالثة – المرحلة الثانوية (المجال الاختياري)، والمسار العام.

ويهدف المنهج إلى تقديم المفاهيم الأساسية في السياحة والضيافة بلغة مبسطة وشيقة، وكذلك التعريف بقيمة السياحة ودورها في دعم وتنوع الاقتصاد الوطني، وتنمية وعي الطلاب بمقومات السياحة في المملكة، بما يشمل الموارد الطبيعية، والثقافية، والتراثية.

كما يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات التسويق السياحي، وتنظيم الفعاليات، وتطبيق مبادئ السياحة المستدامة، وترسيخ مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال في السياحة من خلال المشاريع التطبيقية.

ومن بين الموضوعات التي يتضمنها المنهج، التعريف بالسياحة والضيافة، ورؤية المملكة 2030 وأثرها على قطاع السياحة، والموارد السياحية في المملكة العربية السعودية، وفرص العمل في قطاع السياحة والضيافة.

ويتضمن منهج السياحة والضيافة أيضاً، التسويق السياحي، والسياحة المستدامة، الابتكار وريادة الأعمال في السياحة والضيافة.