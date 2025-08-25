وزارة الإعلام تعلن إقامة النسخة الـ10 من «واحة الإعلام»

أعلنت وزارة الإعلام إقامة «واحة الإعلام»، بالشراكة مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال الفترة من 31 أغسطس - 3 سبتمبر 2025، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض، تزامناً مع أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR25).

وتُعد «واحة الإعلام» منصة متكاملة أطلقتها وزارة الإعلام؛ بهدف تعزيز الحضور الإعلامي للمملكة في أبرز المحافل الدولية، وتوفير بيئة احترافية تواكب التحولات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030.

وتقام النسخة الـ10 من «واحة الإعلام» على مساحة تبلغ (4,000) متر مربع، مجهزة بأحدث التقنيات، وتضم عدداً من المناطق المخصصة للإعلاميين، ومن المتوقع أن تستقبل أكثر من (2,500) إعلامي محليّ ودوليّ.

وتتكوّن الواحة من مناطق رئيسة عدة، أبرزها: منطقة «وادي الواحة»، التي تتيح شاشات للبث المباشر لأعمال المعرض المصاحب والحفل الافتتاحي للندوة، إلى جانب مجموعة من الخدمات الإعلامية والتقنية المتخصصة، وتضم منطقة «معرض الواحة»، التي تسرد حكايا المشروعات التحوّلية لرؤية المملكة 2030، وتعرض أبرز الابتكارات والتقنيات التنظيمية (RegTech) عبر أجنحة تفاعلية متكاملة، إضافة إلى أربعة أستوديوهات مخصصة للقنوات التلفزيونية المحلية والدولية.

وتشارك في أجنحة الواحة جهات حكومية وخاصة عدة، من بينها وزارة الرياضة، وهيئة تطوير منطقة عسير، ووكالة الفضاء السعودية، والبنك الأهلي السعودي، وموبايلي، وتضم أجنحة لمشاريع ومبادرات وطنية كبرى منها: نيوم، وروح السعودية، إضافةً إلى شركات محلية وعالمية في قطاع الاتصالات والتقنية.

يُشار إلى أن الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات تُعد حدثاً دوليّاً سنويّاً بارزاً، تستضيفه المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، تحت شعار «التنظيم من أجل التنمية الرقمية المستدامة».

ويشهد الحدث حضوراً واسعاً من أصحاب المعالي الوزراء، ورؤساء هيئات تنظيمية، ومطوري السياسات، وقادة القطاع الخاص من أكثر من 190 دولة حول العالم.