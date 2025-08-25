رئاسة الشؤون الدينية تدشّن مبادرة التبرّع بالدم

دشّن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمشاركة مدينة الملك عبدالله الطبية، مبادرة التبرّع بالدم تفاعلاً مع الحملة الوطنية السنوية للتبرّع بالدم التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً لدور الرئاسة الديني في الاستجابة للواجب الوطني، وتأصيلاً لدورها في القيام بالعمل الإنساني، إضافة إلى رفع مستوى ثقافة الوعي بأهمية العمل التطوعي؛ تحقيقاً لمستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

يذكر أن هذه المبادرة تضاف إلى حزمة المبادرات النوعية والشراكات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة تعزيزاً وتجسيداً للأدوار المجتمعية التكاملية، وتؤكد دور الرئاسة الفاعل في تقديم الخدمات والمبادرات والبرامج الناجعة لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين وكل القاصدين للحرمين الشريفين.