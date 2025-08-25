أمير نجران يرأس اجتماع اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة نجران الصحيّة
رأس أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة نجران الصحية اليوم، اجتماع اللجنة بمكتبه بديوان الإمارة.

وأكّد أهمية أن يكون برنامج مدينة نجران الصحية، ضمن برامج جودة الحياة؛ تحقيقاً للمستهدفات المشتركة، وتعزيزاً لمستوى الخدمات الصحية والبيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة.

واطّلع خلال الاجتماع على تقريرٍ لأعمال اللجنة، والتقدّم المحرز في تحقيق معايير البرنامج، مثمناً الجهود التي تبذلها الجهات المعنية، لتعزيز معايير الصحة العامة والبيئة المستدامة.

وناقش الأمير جلوي بن عبدالعزيز في الاجتماع، الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق برنامج مدينة نجران الصحية، وأهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يعكس التزام المنطقة بتحقيق المعايير الصحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.

