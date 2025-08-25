تفاعلاً مع مبادرة ولي العهد.. الراجحي يشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم

تفاعلاً مع مبادرة ولي العهد، شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وقيادات ومنسوبو الوزارة، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

ودشّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعاليات الحملة بمشاركة واسعة من قيادات الوزارة ومنسوبيها، في خطوة تعكس إلهام ولي العهد في تعزيز قيم العمل الإنساني، وترسيخ أهمية التبرع بالدم باعتباره عملاً نبيلاً يسهم في إنقاذ الأرواح، ويجسد نموذجاً ملهماً للعطاء الوطني والإنساني، وترسيخ ثقافة التبرع بالدم كقيمة مجتمعية تعبر عن التضامن والرحمة.

وأكد الراجحي أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية التبرع الطوعي وضمان استدامة إمدادات الدم لإنقاذ حياة المحتاجين، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي يتمتع بالصحة وجودة الحياة، وأوضح أن مشاركة الوزارة تأتي امتداداً لدورها في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي، وإبراز إسهامات القطاعين الاجتماعي وغير الربحي في دعم المبادرات الوطنية.