«جلوي بن عبدالعزيز» يُدشن مبادرة «نجران ترعاك»

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس اللجنة الرئيسة لمدينة نجران الصحية، مبادرة «نجران ترعاك»، بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة نائب رئيس اللجنة الرئيسة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وأعضاء برنامج مدينة نجران الصحية.

وأوضح الدكتور بني هميم، أن مبادرة «نجران ترعاك» إحدى المبادرات المجتمعية المنبثقة من برنامج مدينة نجران الصحية، وتجسد نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي، يتخللها ورش عمل، ودورات تدريبية، وجلسات استشارية متخصصة، إلى جانب حملات توعوية لرفع مستوى الفهم المجتمعي لطيف التوحد، وفعاليات ترفيهية ورياضية مختلفة، مؤكدًا أن برنامج مدينة نجران الصحية يسعى إلى ترسيخ نموذج جديد من المبادرات المؤسسية المجتمعية القائمة على الاستدامة.

وأشار إلى أن المبادرة؛ تهدف إلى تمكين أطفال طيف التوحد وأسرهم عبر نموذج مؤسسي ضمن المدن الصحية، بتعزيز الشمول عبر إدماج ذوي الطيف في الفضاءات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، ورفع جاهزية المجتمع والمؤسسات لاحتياجات أطفال التوحد من خلال بناء القدرات والشراكات، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة القبول والتكامل، وتقليص الفجوة المعرفية تجاه أطفال طيف التوحد، ومواءمة تدخلات دعم أطفال التوحد مع رؤية المملكة ۲۰۳۰، وأهداف التنمية المستدامة.