رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عُقد بمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن، بمشاركة نائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس، وعدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الهيئة، بمشاركة الملحقية التجارية السعودية، وجرى بحث سبل التعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات اختصاص الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئة دورها المحوري في تطوير التشريعات وتعزيز منظومة الرقابة، بما يسهم في نمو أسواق الغذاء والدواء ودعم توطينها داخل المملكة، فضلًا عن دورها في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار للشركات الرائدة عالميًا.

وأشار الدكتور هشام الجضعي خلال اللقاء، إلى ما تتمتع به المملكة من جاذبية استثمارية، ترتكز على قوة اقتصادها وموقعها الجغرافي المتميز، إلى جانب اهتمامها بالبحث والتطوير والابتكار، وتعزيزها بنية تحتية رقمية متقدمة، في إطار رؤية شاملة ترسّخ مكانتها بين أسرع الاقتصادات العالمية نموًا وأكثرها استدامة.

ويجسّد هذا اللقاء عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.