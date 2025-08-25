عسير: الكليات التقنية والمعاهد الصناعية تستقبل 9 آلاف متدرب ومتدربة

استقبلت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية في منطقة عسير، 9281 متدربا ومتدربة مع انطلاق الفصل التدريبي الأول للعام 1447هـ، وذلك في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، في بيئة تعليمية وتجهيز متكامل يهدف إلى تمكين المتدربين من اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور أحمد آل مريع، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة، سخّرت جميع إمكاناتها لضمان انطلاقة متميزة لهذا العام التدريبي، مشيرًا إلى أن برامج الاستقبال شملت لقاءات تعريفية، وجولات على الورش والمعامل، إضافة إلى تقديم الدعم الإرشادي والأكاديمي للمتدربين والمتدربات الجدد. وأضاف، نعتز في التدريب التقني بمنطقة عسير باستقبال هذا العدد من المتدربين والمتدربات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البرامج التقنية والمهنية، ودورها المحوري في تأهيل الكفاءات الوطنية. وقال، تم الاستعداد مبكراً لهذا الفصل من خلال تجهيز البنية التحتية، وتحديث البرامج التدريبية بما يواكب احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص تدريبية وتوظيفية للمخرجات. وأضاف، نؤكد التزامنا بتقديم بيئة تدريبية محفزة وآمنة، تضمن جودة المخرجات، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية ودعم التوطين في القطاعات التقنية والمهنية.