أمير الشرقية يبحث مع «أكتمل» تقديم الرعاية الصحية

استقبل أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس إدارة شركة «أكتمل الاجتماعية» غير الربحية الدكتور شاهر الشهري وعددًا من أعضاء المجلس.

واستمع أمير المنطقة لشرح عن أبرز أهداف ورسالة الشركة التي ترتكز على تنمية المجتمع، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المتكاملة، وتعزيز الاستدامة، إضافةً إلى بناء نماذج نوعية للأوقاف الصحية والاجتماعية من خلال إنشاء مراكز رعاية وتنمية مستدامة، وبرامج تمكين وتطوير تخدم الأسرة والمجتمع.

وفي ختام اللقاء رفع الشهري باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه من دعم واهتمام بالقطاع غير الربحي في المنطقة، مؤكداً أن توجيهاته تمثل حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على تطوير المبادرات والبرامج النوعية التي تخدم المجتمع.