أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم، تمديد فترة التقديم للالتحاق ببرنامج «الدبلوم العالي في الأمن السيبراني» للطلاب والطالبات حتى الأربعاء القادم 27 من شهر أغسطس الجاري.

ويهدف البرنامج المتاح لخريجي مرحلة البكالوريوس من غير المتخصصين؛ إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف الأساسية والمتقدمة في مجال الأمن السيبراني، بما يشمل المفاهيم النظرية والتقنية الضرورية لفهم وتحليل التهديدات السيبرانية، وحماية الأنظمة والمعلومات، إضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي من خلال تحليل السياسات والممارسات المعمول بها في هذا المجال الحيوي.

ودعت الجامعة، المتقدمين والمتقدمات إلى الاطلاع على شروط القبول ومتطلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لعمادة الدراسات العليا.