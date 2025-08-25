نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة على المنطقة الشرقية، تصل درجتها بين (47 - 48) درجة مئوية، وتشمل محافظات: الخفجي، النعيرية، قرية العليا، وبقيق، الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مشيرًا إلى أن بداية الموجة الحارة من الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 5 مساءً.فيما نبَّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأمطار خفيفة، وصواعق رعدية، على المنطقة الشرقية، وتشمل محافظة الأحساء، ومركز ذعبلوتن، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.وأفاد المركز بأن بداية الإنذار من الساعة الثانية مساء وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 11مساءً.