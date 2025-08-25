تواصل السعودية مواقفها العظيمة في جميع المحافل الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي؛ الذي تخلّى عن القيم الإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.ويأتي إعراب السعودية عن قلقها البالغ، في ضوء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وإعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة، وإدانتها لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزّل، ليؤكد أن السعودية ستظل تراقب كل ما قد يلحق بالشعب الفلسطيني من ظلم، وتعمل بكل الوسائل على إيقافه، بل ومعالجته بما يحقق متطلبات الفلسطينيين، وخصوصاً من يسكنون قطاع غزة ويواجهون ظروفاً صعبة نجحت السعودية في عرضها أمام العالم؛ ما ساهم في تخفيف وطأة المعاناة من خلال إدخال المساعدات إلى القطاع، وما زالت الجهود تُبذل لمضاعفة حجم المساعدات المُدخلة لسكان القطاع؛ الذين يقدِّرون عالياً جهود السعودية سواء في التخفيف من معاناتهم، أو دعم قضيتهم في حشد رأي عالمي للاعتراف بدولتهم المستقلة، ومنحهم كامل حقوقهم المشروعة.وتبقى السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحمل همَّ القضية الفلسطينية، وتعلن دائماً أنها لن تقبل إلا ما يقبله الفلسطينيون، وترفض ما يرفضونه، في إشارة واضحة وصريحة أن الهدف هو دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.