استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، وفداً إعلامياً من محطة «خبي» الصينية برئاسة المدير التنفيذي لشركة خبي تشونتشيو للاتصالات الثقافية، ني يانغ تشون، بحضور عدد من ممثلي الجهات الإعلامية في مقاطعة خبي الصينية، وقيادات الهيئة.

وجرى بحث مجالات التعاون في قطاعات البث والتدريب والإنتاج المشترك، إلى جانب مناقشة خطوات توقيع مذكرة تفاهم (MoU) لتعزيز الشراكات المستقبلية وتبادل الخبرات.

وتجول الوفد الصيني في استديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون واطلعوا على الإمكانات التقنية والبشرية التي تمتلكها الهيئة.

وتُعد محطة «خبي» واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الحكومية في الصين، إذ تدير منظومة واسعة من القنوات التلفزيونية تشمل القنوات الإخبارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، إضافة إلى حضورها في مجال الإعلام الرقمي وخدمات البث عبر الإنترنت والأقمار الصناعية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون لتوسيع شراكاتها الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات الإعلامية العالمية، والمشاركة الفاعلة في كبرى الفعاليات الإعلامية كالمنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام «فومكس».