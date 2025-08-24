اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الإستراتيجية الرقمية الشاملة، التي تمثل إطاراً إستراتيجياً يرسخ ريادة المنطقة الشرقية كونها نموذجاً وطنياً في التحول الرقمي وبناء المدن الذكية المستدامة.

وبيّن وكيل الأمين للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس نائل الحقيل، في عرض متكاملٍ للإستراتيجية، أبرز ملامحها ومحاورها الرئيسية، وآليات تنفيذها بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الخدمات البلدية عبر قرارات قائمة على البيانات، وتعزيز رضا المستفيدين، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم استمرارية الأعمال والأنظمة الوطنية، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المرحلة الرقمية القادمة.

وتسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تبني مبادرات المدن الذكية التي تسهم في الحد من الأثر البيئي وتحسين جودة الحياة.

ويأتي اعتماد هذه الإستراتيجية انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030، الهادفة إلى بناء مدن أكثر ذكاء واستدامة، بما يعكس التزام أمانة الشرقية بالابتكار والتطوير المستمر، ودعم تنافسية المملكة على المستويين الوطني والعالمي.