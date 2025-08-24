اطلع محافظ الحرث محمد بن سلطان بن هجاج على سير الدراسة في مدارس المحافظة، وذلك من خلال الجولة التي قام بها على عدد من المراحل الدراسية في مدارس الراحة وأم التراب ومدرسة صميل.

والتقى المحافظ أعضاء هيئة التدريس في تلك المدارس، وعدداً من الطلاب وأولياء الأمور، كما شارك محافظ الحرث أبناءه الطلاب في برنامج التهيئة الذي أعدته المدارس لاستقبال الطلاب، وتوزيع بعض الهدايا عليهم، وكذلك توزيع الكتب الدراسية.

وأكد محافظ الحرث أهمية التعاون مع المعلمين لأداء رسالتهم بكل يسر وسهولة. وفي نهاية الجولة قدم محافظ الحرث شكره لكافة منسوبي المدارس المزارة على ما شاهده من انتظام اليوم الدراسي.