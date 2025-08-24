دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمقر الإمارة اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (10) مشاريع تنموية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بكُلفة مالية تجاوزت (325) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لـ(19) مشروعًا بكُلفة تتجاوز (825) مليون ريال خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، رفع أمير منطقة نجران الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطن، منوهًا بالجهود المتواصلة من وزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في الوزارة والقطاعات التابعة لها، لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلةً للدعم الكبير الذي يحظى به المواطن والمقيم بشكل عام، ومنطقة نجران بشكل خاص من لدن القيادة الحكيمة؛ لتحسين جودة الحياة، وإقامة المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة الإنسان.

من جهته أكد المهندس الفضلي أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في المنطقة، مثمنًا لأمير منطقة نجران دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن شركة المياه الوطنية أكملت تنفيذ (6) مشاريع للمياه بكُلفة تجاوزت (201) مليون ريال، تضمنت توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية (المرحلة الأولى)، واستكمال شبكات مياه الشرب لمحافظة شرورة المرحلة الثانية، وتنفيذ مشروع مياه الشرب لمحافظات الشمالية يدمه، وحبونا، وبدر الجنوب، إضافة إلى إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الجنوبي بالمنطقة، وترحيل خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ الأمانة بعض مشاريع درء أخطار السيول، واستكمال شبكات مياه الشرب بالمنطقة (المرحلة الثانية)، كما تضمنت المشاريع المُدشّنة تنفيذ (3) مشاريع بكُلفة تجاوزت (122) مليون ريال نفذتها شركة المياه الوطنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي (المرحلة الثالثة والرابعة)؛ بهدف خدمة عدة أحياء بمدينة نجران، كما أكملت الوزارة تشغيل مختبر التحاليل الكيميائية للمنتجات الزراعية بنجران، بتكلفة تخطت قيمتها مليوني ريال.

إلى ذلك، شملت مشاريع وضع حجر الأساس تنفيذ شركة المياه الوطنية (9) مشاريع لتعزيز الخدمات المائية بالمنطقة، بتكلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية (422) مليون ريال، تضمنت تنفيذ خط ناقل من خزانات الرويكبة إلى خزان المنجم غرب مدينة نجران، واستكمال شبكات مياه الشرب بمنطقة نجران عقد 3، وتنفيذ خط ناقل من محطة الضخ 2 بشمال نجران إلى مركز بئر عسكر، وإحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة، وتسوير آبار ومحطات مياه بمواقع مختلفة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيد خط ناقل من خزان حبونا إلى السرح وبوابة الاستلام بمركز الجفة بالمنطقة، وتنفيد خط ناقل من مركز قطن إلى محافظة ثار، واستكمال خزان نجران العالي والمباني الملحقة (م 3)، وكذلك استكمال ربط شبكات المياه والخطوط الناقلة وتحسينها في مواقع متفرقة من محافظات المنطقة.

ولتعزيز خدمات الصرف الصحي ودعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المواطنين، وضمن مشاريع وضع حجر الأساس بالمنطقة، نفذت الشركة (3) مشاريع بتكلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية (323) مليون ريال، تضمنت استكمال شبكات الصرف الصحي بمواقع مختلفة بمدينة نجران، وتنفيذ خزانات الطوارئ لمياه الصرف الصحي للخط الناقل الرئيسي لأحياء جنوب مدينة نجران، واستكمال أعمال الملاحظات لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة نجران، كما تنفذ الوزارة مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة والمكشوفة وغير المعروف أصحابها بالمنطقة؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحفظ المياه الجوفية بتكلفة تتجاوز (1.8) مليون ريال، فيما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع أعمال إنشاء البنى التحتية والمناطق الخدمية لمنتزه نجران الوطني بتكلفة تتجاوز (8) ملايين ريال.

وفي سبيل تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الريفي، ودعم صغار المزارعين والمربين بالمنطقة، ينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» (5) مشاريع بتكلفة تتجاوز قيمتها (69) مليون ريال، تتضمن إنشاء وتجهيز مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، وإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بالمنطقة، وتوريد وتركيب مواد لمشاتل مركز أبحاث البستنة، وتطبيق نظم الري المستدامة والتقنيات الزراعية لصغار مزارعي محاصيل الفاكهة، وإنشاء محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بالمنطقة.