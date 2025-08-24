ابتدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، حملة التبرع بالدم في المقر الرئيسي للنيابة العامة والنيابات التابعة لها في مختلف المناطق والمحافظات، امتدادًا للحملة المباركة التي وجه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والتي أطلقها امتدادًا لجهوده في تعزيز قيم العمل الإنساني، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة إلى التبرع بالدم.

ورفع النائب العام شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليانه من اهتمام كريم بالعمل الإنساني ورعايته، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تجسد النهج الأصيل للقيادة الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل.

وقد شهدت الحملة مشاركة واسعة من قيادات ومنسوبي النيابة العامة، في مبادرة تعكس القدوة الحسنة، وتسهم في تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم لتأمين احتياجات المرضى بصورة آمنة ومستدامة.