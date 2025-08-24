بالتعاون بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ وفي إطار مشروع ثقافي نوعي للترجمة يعكس عمق الاهتمام بالأدب العربي والعالمي، من أجل تعزيز التواصل الحضاري بين الثقافات.

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (24) قصة مترجمة في مجال أدب الأطفال، حيث قامت بترجمة القصص من اللغة العربية إلى ثلاث لغات عالمية هي: الإنجليزية والفرنسية والصينية.

وأوضحت المكتبة أنه من القصص المترجمة إلى اللغة الفرنسية قصة عن القهوة السعودية جاءت بعنوان: Hours pour le café saoudien ، كما تمت ترجمة عدد كبير من قصص الأطفال من العربية إلى الصينية للكاتبات: الجوهرة آل جهجاه، وأروى الثنيان، وماريا دعدوش، ومرام المطيري، وفاطمة خوجة، ووفاء السبيل، وغيرهن من الكاتبات المعنيات بأدب الأطفال، حيث تدور القصص حول موضوعات عن الألوان، والهوايات والحرف، والرسم، وحكايات الجدة، والحج والعمرة، والتراث السعودي.

ويهدف المشروع؛ إلى نقل الأدب السعودي والعربي إلى العالمية، وإبراز غنى أدب الأطفال العربي وثرائه بالموضوعات والقصص المتنوعة التي تلائم مختلف الفئات العمرية للأطفال، ومد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، ودعم حركة الترجمة المتخصصة في أدب الأطفال، وتنوع المحتوى العربي من خلال نقله للغات العالمية، ودعم رؤية المملكة 2030 عبر إثراء الثقافة العالمية بالمحتوى الثقافي والمعرفي العربي، وتقديم صورة زاهية من الإبداع السعودي المتخصص في مجال أدب الأطفال.